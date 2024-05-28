Восточноевропейский участник Евро-2024, сборная Словакии представила свой расширенный состав на грядущий футбольный форум в Германии. Он опубликован на официальных ресурсах команды и состоит из 32 игроков, позже состав будет урезан до 26.

Среди всех имён можно отметить опытного голкипера Мартина Дубравку, в защите – опытные Милан Шкриньяр и Петер Пекарик, в полузащите – Юрай Куцка и Станислав Лоботка.

Напомним, что словаки на Евро-2024 сразятся в группе Е. Команда попала в довольно ровную группу. За исключением сборной Бельгии, соперниками словаков будут команды Румынии и Украины. Пробились на футбольный форум словаки напрямую – через группу J, пропустив вперёд только португальскую сборную.