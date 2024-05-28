Матчи Евро-2024 покажут в России – источник

Матчи чемпионата Европы – 2024 покажут в России. Как стало известно телеграм-каналу «Мутко против», о показе игр континентального футбольного форума договорились канал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Трофей будет защищать сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию на «Уэмбли» в серии пенальти после ничьей 1:1.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России не участвовала в отборочном цикле Евро-2024. Уже более двух лет команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские матчи.