Мюллер ответил на вопрос о будущем

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер ответил на вопрос, будет ли чемпионат Европы – 2024 его последним турниром в составе Бундестим.

«Я пока что не думаю об уходе. Я думаю только о поставленной задаче. Обо всём остальном мы поговорим позже», - сказал Мюллер журналистам.

Томасу Мюллеру 34 года. За сборную Германии он дебютировал весной 2010 года.

Евро-2024 будет для сборной Германии домашним. На групповой стадии соперниками команды Юлиана Нагельсманна будут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).

Отметим, что сборная Германии в последний раз выигрывала чемпионат Европы в далёком 1996 году.