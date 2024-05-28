Тедеско объяснил, почему не вызвал Куртуа на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не включил Тибо Куртуа в заявку команды на чемпионат Европы – 2024. Специалист объяснил своё решение.

«Куртуа был ясен и честен с самого начала. Он знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Он только начал снова играть, а играть на большом турнире каждые три-четыре дня – совсем другое дело. Мы приняли эту информацию во внимание и считаем, что он не готов к Евро», - слова Тедеско приводит rtbf.be.

Напомним, что Тибо Куртуа только ближе к завершению сезона вернулся в строй после серьёзной травмы колена.

Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии Евро-2024 будут Словакия, Румыния и Украина.