Агент: «Бабич втрое лучше Эраковича»

Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался о попадании своего клиента в окончательный состав сборной Сербии на предстоящий Евро-2024.

— Срджан также попал в число лучших по итогам года в РПЛ. Поэтому это нормально, что он есть в списке игроков, которые поедут на Евро. Эракович? Для меня Бабич втрое лучше него, — заявил агент изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Бабич стал единственным представителем Российской премьер-лиги, попавшим в финальную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы. Мимо состава пролетели защитник «Зенита» Страхинья Эракович и хавбек ЦСКА Саша Зделар.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии. Финал турнира запланирован на 14 июля.