Бабич оценил группу сборной Сербии на Евро-2024

Центральный защитник Срджан Бабич, выступающий в Премьер-лиге за московский «Спартак», высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«У нас тяжелая группа. Каждый матч будет сложным. Первая игра против Англии. Они фавориты турнира. Надеюсь, мы сможем выполнить задачу по выходу из группы», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что Бабич включен в финальную заявку национальной сборной Сербии на чемпионат Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сербы попали в один квартет с Англией, Словенией и Данией.