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Чемпионат Европы по футболу 2024

5 топовых футболистов, за которыми нужно следить на Евро-2024

28 Мая 2024 • 09:15 Комментировать

14 июня в Германии стартует новый розыгрыш чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить футболистов, к которым будет приковано особое внимание на международном турнире.

Килиан Мбаппе (Франция)

Сборная Франции считается главным фаворитом предстоящего Евро-2024, поэтому за Мбаппе точно будет следить весь футбольный мир. После провального выступления на прошлом турнире французы захотят реабилитироваться, а сам Мбаппе будет рад завершить сезон победой на чемпионате Европы, чтобы с отличным настроением начать новую главу своей карьеры в мадридском «Реале».

Гарри Кейн (Англия)

Когда мы говорим о тех, кто ни разу ничего не выиграл в своей карьере, то на ум сразу же приходит Гарри Кейн. Фраза «проклятье Кейна» уже плотно засела в среде болельщиков. Прошлым летом казалось, что вот-вот форвард впервые почувствует этот вкус победы, ведь он покинул «Тоттенхэм» и перебрался в «Баварию», где 11 лет подряд игроки надевали на себя золотые медали. Однако в этом году чемпионская серия прервалась, а из остальных турниров «Бавария» вылетела.

Джуд Беллингем (Англия)

Беллингем — главный претендент на «Золотой мяч» по версии всемирно известного портала Goal. По этой причине к игроку будет особое внимание на турнире. Если сборная Англии сможет добиться победы на чемпионате Европы, то Беллингем, с большой долей вероятности, станет обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе. Однако с этим точно не готов смириться Мбаппе.

Флориан Вирц (Германия)

Новая звёздочка мирового футбола, которая ярко зажглась в этом сезоне. Уже сейчас известно, что следующим летом мадридский «Реал» попробует приобрести Вирца, но при условии, что игрок останется в «Байере». Ведь если хавбек предстоящим летом уедет в Английскую премьер-лигу, то «Реалу» будет тяжело его перекупить.

Криштиану Роналду (Португалия)

В свои 39 лет Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии. За сезон португалец наколотил уже больше 40 мячей, но не собирается на этом останавливаться. Предстоящий чемпионат Европы, вероятно, станет последним для Роналду. Конечно, на его счету уже есть одна победа в турнире, но кто откажется от ещё одного такого трофея под занавес карьеры?

А за кем вы будете пристально следить на чемпионате Европы?

Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024

Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции евро-2024 Гарри Кейн Килиан Мбаппе Флориан Вирц ещё теги
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