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Чемпионат Европы по футболу 2024

Даниил Медведев высказался о предстоящем Евро-2024

27 Мая 2024 • 20:16 Комментировать

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы по футболу-2024.

Турнир состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

«Из-за того, что я в том числе болею за «Баварию», интересно будет наблюдать за сборной Германии. Особенно сейчас, потому что ее тренирует бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн», — цитирует спортсмена издание Forbes Sport.

Медведев считает, что фаворитами соревнования будут сборные Англии, Франции и Германии.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

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евро-2024 Даниил Медведев
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