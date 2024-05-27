Даниил Медведев высказался о предстоящем Евро-2024

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы по футболу-2024.

Турнир состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

«Из-за того, что я в том числе болею за «Баварию», интересно будет наблюдать за сборной Германии. Особенно сейчас, потому что ее тренирует бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн», — цитирует спортсмена издание Forbes Sport .

Медведев считает, что фаворитами соревнования будут сборные Англии, Франции и Германии.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире.