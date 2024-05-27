Де Рон исключён из заявки сборной Нидерландов на Евро-2024 – названа причина

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон был исключён из заявки сборной Нидерландов на чемпионат Европы – 2024. Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний де Рон не поможет сборной Нидерландов из-за полученной травмы. «Оранжевые» пожелали футболисту скорейшего выздоровления.

Чемпионат Европы – 2024 стартует уже 14 июня. На групповой стадии соперниками сборной Нидерландов будут национальные команды Франции, Польши и Австрии.

Всего за сборную Нидерландов Мартен де Рон провёл 42 матча, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.