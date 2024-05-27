Бабич: «Думаю, я смогу сыграть на чемпионате Европы»

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о своём состоянии.

Напомним, в начале мая 28-летний футболист получил травму в кубковом матче с «Динамо».

— Мое восстановление прошло очень хорошо. Чувствую себя отлично. Думаю, я смогу сыграть на чемпионате Европы, — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 матчах в составе «Спартака» и отметился тремя забитыми мячами.

Напомним, ранее Бабич попал в расширенный список сборной Сербии. В этом году чемпионат Европы пройдет в Германии. Старт турнира запланирован на 14 июня.