Сборная Испании объявила расширенный состав на Евро-2024

Сборная Испании в понедельник объявила расширенный состав на чемпионат Европы – 2024. Он состоит из 29 футболистов. При этом на сам турнир можно будет заявить 26 игроков, поэтому заявку позже немного сократят. Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте вызвал таких футболистов:

Райя, Ремиро, Симон – Карвахаль, Кубарси, Кукурелья, Гримальдо, Лапорт, Ле Норман, Хесус Навас, Вивиан – Баэна, Алейш Гарсия, Фермин Лопес, Мерино, Педри, Родри, Руис, Субименди – Ольмо, Хоселу, Мората, Оярсабаль, Айосе Перес, Ферран Торрес, Ямаль, Нико Уильямс.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Испании будут Италия, Хорватия и Албания.