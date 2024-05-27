Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024

Меньше месяца остаётся до старта чемпионата Европы – 2024, который пройдёт в десяти городах Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого больше шансов на выход в плей-офф из самой сложной группы (B).

Сборная Испании

Безусловно, команда Луиса де ла Фуэнте является главным фаворитом квартета B. Практически нет сомнений, что испанцы с первого места выйдут в плей-офф чемпионата Европы, ведь сейчас коллектив находится в прекрасной форме. Стоит сказать, что на отборочном турнире сборная Испании выиграла семь из восьми своих матчей и с первого места вышла в финальную стадию предстоящего Евро.

Сборная Хорватии

Подопечных Златко Далича никогда не относят к фаворитам турнира, но команда регулярно показывает достойные результаты на крупных соревнованиях. Конечно, минувший отбор хорваты прошли не так уверенно, да и Лука Модрич не молодеет, но у команды есть и другие качественные футболисты. Если учесть все проблемы итальянской сборной, то Хорватия имеет все шансы на выход в 1/8 финала Евро со второй позиции.

Сборная Италии

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы, но от той команды с потрясающей беспроигрышной серией мало что осталось. Сборная Италии провалила квалификацию и пропустила чемпионат мира в Катаре. Летом 2023 года Роберто Манчини покинул команду, а на его место пришёл Лучано Спаллетти, у которого пока получается далеко не всё. При этом стоит сказать, что в плей-офф Евро выходят четыре из шести команд, занявших третьи места в своих группах. Поэтому у Италии точно будет шанс оказаться в матчах на вылет.

Сборная Албании

Главный аутсайдер группы B. Конечно, команда удивила выступлением в отборочном турнире, где она заняла первое место, опередив Чехию и Польшу, но тягаться с мировыми лидерами албанцам пока рановато. Безусловно, на каждом крупном турнире мы видим шокирующие результаты, но, кажется, это не тот случай. Возможно, сборная Албании сможет зацепить какие-то очки, но вряд ли их хватит для выхода в плей-офф.

Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024

Дмитрий Миляев