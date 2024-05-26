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Черчесов рассказал, вёл ли переговоры со сборной Азербайджана

26 Мая 2024 • 23:54 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении в сборную Азербайджана.

«Да, действительно, такие публикации я видел. Но пока до официальных переговоров дело не дошло», — приводит слова Черчесова «МК-Спорт».

Специалист отметил, что серьезно относится к таким вещам, ведь Азербайджан является футбольной страной. По мнению Черчесова, с азербайджанской командой можно решать серьезные задачи.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Легию», «Динамо», сборную России и другие коллективы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Станислав Черчесов
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23:54 · Чемпионат Европы 2024
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