Черчесов рассказал, вёл ли переговоры со сборной Азербайджана

Экс-наставник «Спартака» Станислав Черчесов высказался о возможном приглашении в сборную Азербайджана.

«Да, действительно, такие публикации я видел. Но пока до официальных переговоров дело не дошло», — приводит слова Черчесова «МК-Спорт».

Специалист отметил, что серьезно относится к таким вещам, ведь Азербайджан является футбольной страной. По мнению Черчесова, с азербайджанской командой можно решать серьезные задачи.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Легию», «Динамо», сборную России и другие коллективы.