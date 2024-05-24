Кто может стать тёмной лошадкой на Евро-2024

Маловероятно, что предстоящий чемпионат Европы выиграет аутсайдер, но разве в 2004 году кто-то ставил на Грецию? И вообще ставил ли кто-то когда-либо на аутсайдеров, которые в богатейшей истории не раз удивляли футбольный мир? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может выстрелить на предстоящем Евро.

Сборная Шотландии

Команда Стива Кларка на высоком уровне провела отборочный турнир, отступившись всего один раз в выездном матче с Испанией. При этом стоит отметить, что на своём поле шотландцы Испанию одолели, а также ни разу не проиграли в противостоянии со сборной Норвегии во главе с Эрлингом Холанном.

На чемпионате Европы – 2024 Шотландия сыграет в группе A вместе с Германией, Швейцарией и Венгрией. Команда вполне может выйти в плей-офф со второй позиции, а если учитывать форму хозяев турнира, то, возможно, и выиграет группу.

Сборная Австрии

Австрийцы здорово заиграли после прихода Ральфа Рангника. Команда легко прошла квалификацию, потерпев всего одно поражение в матче с Бельгией Доменико Тедеско. Многие футболисты сборной Австрии прошли через систему клубов «Ред Булл», поэтому быстро адаптировались к требованиям Рангника, который любит агрессивно действовать на контратаках, подлавливая соперников на их же ошибках.

На предстоящем турнире Австрия будет выступать в группе D вместе с Францией, Нидерландами и Польшей.

Сборная Венгрии

Венгры оказались в числе тех команд, которые прошли квалификацию без единого поражения. Возможно, по именам у сборной Венгрии были не самые сильные соперники, но Сербия и Черногория являются неуступчивыми коллективами. В составе Марко Росси есть ряд известных футболистов, а главная звезда — Доминик Собослаи.

На Евро сборная Венгрии будет играть в одной группе со Швейцарией, Германией и Шотландией. Судя по результатам отбора, команда способна побороться за выход в плей-офф.

Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024

Дмитрий Миляев