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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жиру сделал важное заявление о будущем в сборной Франции

24 Мая 2024 • 09:03 Комментировать

Центральный нападающий Оливье Жиру принял решение завершить карьеру в национальной сборной Франции по завершении чемпионата Европы – 2024.

«Я покину национальную команду по окончании Евро-2024. Пришло время дать дорогу молодым», - передает слова опытного футболиста Lequipe.

Напомним, что Оливье выступает за сборную Франции с 2011 года. В общей сложности 37-летний форвард сыграл 131 встречу, забил 57 мячей и отдал 16 голевых передач.

Чемпионат Европы – 2024 состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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