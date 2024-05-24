Жиру сделал важное заявление о будущем в сборной Франции

Центральный нападающий Оливье Жиру принял решение завершить карьеру в национальной сборной Франции по завершении чемпионата Европы – 2024.

«Я покину национальную команду по окончании Евро-2024. Пришло время дать дорогу молодым», - передает слова опытного футболиста Lequipe.

Напомним, что Оливье выступает за сборную Франции с 2011 года. В общей сложности 37-летний форвард сыграл 131 встречу, забил 57 мячей и отдал 16 голевых передач.

Чемпионат Европы – 2024 состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.