Сербский футбольный союз продлил контракт с нынешним главным тренером команды Драганом Стойковичем. Что любопытно – аж за несколько недель до начала Евро-2024, на который сербы со Стойковичем и отобрались. Теперь новое соглашение Драгана с балканской командой рассчитано ещё на два года – до лета 2026 года.

Стойкович у руля сербской сборной уже более трёх лет – с марта 2021 года. При нём сербы участвовали в финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре, где не вышли из группы, а также напрямую квалифицировались на Евро-2024. На грядущем первенстве Европы сборная Сербии сыграет в группе С со сборными Англии, Дании и Словении.