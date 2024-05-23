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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Сербии продлила контракт с главным тренером Стойковичем официально

23 Мая 2024 • 20:26 Комментировать

Сербский футбольный союз продлил контракт с нынешним главным тренером команды Драганом Стойковичем. Что любопытно – аж за несколько недель до начала Евро-2024, на который сербы со Стойковичем и отобрались. Теперь новое соглашение Драгана с балканской командой рассчитано ещё на два года – до лета 2026 года.

Стойкович у руля сербской сборной уже более трёх лет – с марта 2021 года. При нём сербы участвовали в финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре, где не вышли из группы, а также напрямую квалифицировались на Евро-2024. На грядущем первенстве Европы сборная Сербии сыграет в группе С со сборными Англии, Дании и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Драган Стойкович
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