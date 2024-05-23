Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024

23 Мая 2024 • 18:55 Комментировать

Менее месяца осталось до старта чемпионата Европы – 2024, который в этом году пройдёт в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о фаворитах предстоящего крупного турнира.

Сборная Франции

Традиционно подопечные Дидье Дешама являются главными фаворитами международного турнира, ведь команда успешно выступает на последних розыгрышах, за исключением минувшего Евро. В 2016 году сборная Франции заняла второе место на чемпионате Европы, уступив в финале Португалии. Спустя два года французы выиграли чемпионат мира, а на минувшем Мундиале завоевали серебро, проиграв Аргентине только в серии пенальти.

В предстоящем турнире Франция будет выступать в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей. Среди этих соперников нет тех, кого бы не могли одолеть французы, чтобы спокойно выйти в плей-офф.

Сборная Англии

Англичане с мегамотивированными Джудом Беллингемом и Гарри Кейном точно будут нацелены на победу в предстоящем Евро. Конечно, многие критикуют команду за прагматичный стиль Гарета Саутгейта, но ведь он даёт результат. В отборочном турнире сборная Англии ни разу не проиграла и всего два раза потеряла очки. На последнем чемпионате Европы англичане добрались до финала, но той итальянской машине трудно было что-то противопоставить.

На чемпионате Европы – 2024 сборная Англии сыграет в группе C вместе с национальными командами Дании, Сербии и Словении.

Сборная Бельгии

Конечно, большинство не ставит на бельгийцев, ведь команда значительно обновилась после провального выступления на чемпионате мира – 2022. Многие удивились, когда на пост главного тренера сборной был приглашён Доменико Тедеско, не работавший ранее с большими футболистами. Практически сразу у Тедеско возник конфликт с одной из главных звёзд — Тибо Куртуа. Вратарю «Реала» не понравилось, что тренер не доверил ему капитанскую повязку в одном из матчей. Несмотря на это, сборная Бельгии ювелирно выступила на отборочном турнире, не потерпев ни одного поражения.

На Евро-2024 сборная Бельгии выступит в квартете E. В одной группе с бельгийцами сыграют Румыния, Словакия и Украина.

Дмитрий Миляев


Кто станет победителем чемпионата Европы в 2024 году?
Франция Англия Бельгия Свой вариант (в комментарии)
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Сборная Бельгии евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
18:09 · Чемпионат Европы 2024
Меньян может пропустить Евро-2024 слухи
16:53 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии объявила расширенную заявку на Евро-2024
07:54 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин раскритиковал звезду «Ливерпуля» за неумение защищаться
22 Мая
23:21 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген обратился к Кроосу
20:38 · Чемпионат Европы 2024
Почеттино после Евро-2024 может стать главным тренером сборной Англии
17:29 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт допускает уход из сборной Англии после Евро-2024
16:58 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Англии получил повреждение
14:08 · Чемпионат Европы 2024
Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия сыграет на Евро-2024 – игрок попал в заявку
12:40 · Испания. Ла Лига
Бэйл оценил шансы Беллингема выиграть «Золотой мяч»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Оуэн удивлён решению Саутгейта по Рэшфорду
09:11 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт объяснил, почему не вызвал Дайера в сборную Англии
01:08 · Испания. Ла Лига
Алаба поедет на Евро со сборной Австрии, но не будет играть
21 Мая
21:02 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии огласила свою заявку на Евро-2024
19:00 · Чемпионат Европы 2024
Рэшфорд высказался после невызова в сборную Англии на Евро-2024 1
Все новости