Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024

Менее месяца осталось до старта чемпионата Европы – 2024, который в этом году пройдёт в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о фаворитах предстоящего крупного турнира.

Сборная Франции

Традиционно подопечные Дидье Дешама являются главными фаворитами международного турнира, ведь команда успешно выступает на последних розыгрышах, за исключением минувшего Евро. В 2016 году сборная Франции заняла второе место на чемпионате Европы, уступив в финале Португалии. Спустя два года французы выиграли чемпионат мира, а на минувшем Мундиале завоевали серебро, проиграв Аргентине только в серии пенальти.

В предстоящем турнире Франция будет выступать в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей. Среди этих соперников нет тех, кого бы не могли одолеть французы, чтобы спокойно выйти в плей-офф.

Сборная Англии

Англичане с мегамотивированными Джудом Беллингемом и Гарри Кейном точно будут нацелены на победу в предстоящем Евро. Конечно, многие критикуют команду за прагматичный стиль Гарета Саутгейта, но ведь он даёт результат. В отборочном турнире сборная Англии ни разу не проиграла и всего два раза потеряла очки. На последнем чемпионате Европы англичане добрались до финала, но той итальянской машине трудно было что-то противопоставить.

На чемпионате Европы – 2024 сборная Англии сыграет в группе C вместе с национальными командами Дании, Сербии и Словении.

Сборная Бельгии

Конечно, большинство не ставит на бельгийцев, ведь команда значительно обновилась после провального выступления на чемпионате мира – 2022. Многие удивились, когда на пост главного тренера сборной был приглашён Доменико Тедеско, не работавший ранее с большими футболистами. Практически сразу у Тедеско возник конфликт с одной из главных звёзд — Тибо Куртуа. Вратарю «Реала» не понравилось, что тренер не доверил ему капитанскую повязку в одном из матчей. Несмотря на это, сборная Бельгии ювелирно выступила на отборочном турнире, не потерпев ни одного поражения.

На Евро-2024 сборная Бельгии выступит в квартете E. В одной группе с бельгийцами сыграют Румыния, Словакия и Украина.

Дмитрий Миляев