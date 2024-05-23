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Чемпионат Европы по футболу 2024

Меньян может пропустить Евро-2024 слухи

23 Мая 2024 • 18:09 Комментировать

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян получил травму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, у 28-летнего вратаря диагностирован вывих пальца на левой руке. Сообщается, что ближайшую неделю Меньян будет ходить в специальном бандаже, после чего пройдет еще одно обследование, которое позволить понять, сможет ли футболист восстановиться к чемпионату Европы.

Напомним, турнир стартует 14 июня в Германии и будет продолжаться до 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D вместе с Австрией, Польшей и Нидерландами.

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