Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян получил травму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, у 28-летнего вратаря диагностирован вывих пальца на левой руке. Сообщается, что ближайшую неделю Меньян будет ходить в специальном бандаже, после чего пройдет еще одно обследование, которое позволить понять, сможет ли футболист восстановиться к чемпионату Европы.

Напомним, турнир стартует 14 июня в Германии и будет продолжаться до 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D вместе с Австрией, Польшей и Нидерландами.