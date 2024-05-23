Сборная Италии объявила расширенную заявку на Евро-2024

Сборная Италии обнародовала расширенную заявку перед чемпионатом Европы – 2024. В ней оказалось 30 футболистов. Список тех, кого решил вызвать в национальную команду Лучано Спаллетти, приводим ниже:

Доннарумма, Проведель, Мерет, Викарио – Ачерби, Бастони, Белланова, Буонджорно, Калафьори, Камбьясо, Дармиан, ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Скальвини – Барелла, Кристанте, Фаджоли, Фолоруншо, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Риччи - Кьеза, Эль-Шаарави, Орсолини, Распадори, Ретеги, Скамакка, Дзакканьи.

Отметим, что в итоговую заявку на Евро-2024 можно включить не более 26 игроков.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.