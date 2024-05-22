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Чемпионат Европы по футболу 2024

Почеттино после Евро-2024 может стать главным тренером сборной Англии

22 Мая 2024 • 20:38 Комментировать

Новым главным тренером сборной Англии может стать уволенный вчера из «Челси» Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, назначение аргентинского специалиста может произойти после чемпионата Европы-2024, который пройдёт на полях Германии ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Почеттино считается одним из кандидатов на должность наставника «Манчестер Юнайтед», который планирует уволить нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.

Напомним, лондонский клуб 21 мая сообщил о расставании с 52-летним специалистом. По данным СМИ, в «Челси» не считали Почеттино стратегически подходящим наставником для долгосрочного будущего проекта


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Маурисио Почеттино
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