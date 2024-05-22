Почеттино после Евро-2024 может стать главным тренером сборной Англии

Новым главным тренером сборной Англии может стать уволенный вчера из «Челси» Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, назначение аргентинского специалиста может произойти после чемпионата Европы-2024, который пройдёт на полях Германии ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Почеттино считается одним из кандидатов на должность наставника «Манчестер Юнайтед», который планирует уволить нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.

Напомним, лондонский клуб 21 мая сообщил о расставании с 52-летним специалистом. По данным СМИ, в «Челси» не считали Почеттино стратегически подходящим наставником для долгосрочного будущего проекта