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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт допускает уход из сборной Англии после Евро-2024

22 Мая 2024 • 17:29 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу своего будущего. У Саутгейта спросили, будет ли его будущее зависеть от него самого, или же решение будет принимать Футбольная ассоциация.

«Я думаю и то, и другое. Мы всегда так работали. Но реальность такова, что мы полностью сосредоточены на предстоящем турнире. Я проработал здесь более 10 лет, и да, моей целью являются победы в турнирах.

До завершения Евро-2024 нам нечего рассматривать. Возможно, после турнира я уйду на пенсию и вообще ничего не буду делать», - цитирует Саутгейта портал Goal.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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