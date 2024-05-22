Саутгейт допускает уход из сборной Англии после Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу своего будущего. У Саутгейта спросили, будет ли его будущее зависеть от него самого, или же решение будет принимать Футбольная ассоциация.

«Я думаю и то, и другое. Мы всегда так работали. Но реальность такова, что мы полностью сосредоточены на предстоящем турнире. Я проработал здесь более 10 лет, и да, моей целью являются победы в турнирах.

До завершения Евро-2024 нам нечего рассматривать. Возможно, после турнира я уйду на пенсию и вообще ничего не буду делать», - цитирует Саутгейта портал Goal.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня.