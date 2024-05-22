Игрок сборной Англии получил повреждение

В среду «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» проводили товарищеский матч в Австралии. Организация игры после завершения сезона вызвала споры, ведь впереди – чемпионат Европы. Стоит сказать, что по ходу первого тайма защитник «сорок» Киран Триппьер был заменён из-за болезненных ощущений.

Днём ранее Триппьер попал в расширенный состав сборной Англии. Главный тренер «трёх львов» будет надеяться, что повреждение защитника не является серьёзным.

Кстати, «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 1:1. Правда, после этого команды ещё и пробивали пенальти, и тут сильнее оказались «сороки».

Сборная Англии объявила расширенный состав перед Евро-2024