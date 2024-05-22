Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего Евро-2024.

«Сборная Франции является главным фаворитом турнира, но у Англии и Португалии тоже есть хорошие шансы на победу», — приводит слова Левандовски RMC Sport.

Напомним, чемпионат Европы начнется 14 июня и продлится ровно месяц. Матчи пройдут в десяти различных городах Германии.

Стоит сказать, что действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая в финальном поединке прошлого турнира оказалась сильнее сборной Англии.

Отметим, что Польша тоже квалифицировалась на Евро и выступит в квартете D.