Кварацхелия сыграет на Евро-2024 – игрок попал в заявку

Сборная Грузии озвучила заявку на чемпионат Европы – 2024. Стоит отметить, что в списке присутствует главная звезда команды – атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. На клубном уровне он представляет «Наполи». В своё время Хвича поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

Как известно, сборная Грузии пробилась на Евро впервые в своей истории. «Крестоносцы» получили билет на континентальный футбольный форум за счёт победы в стыковом мини-турнире.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Грузии будут национальные команды Португалии, Чехии и Турции.