Саутгейт объяснил, почему не вызвал Дайера в сборную Англии

«Эрик хорошо показал себя в «Баварии», знаю, что в Мюнхене довольны его игрой. Но мы считаем, что Дайер немного уступает тем парням, которые было выбраны. Была проведена оценка по всем параметрам, а затем сделан выбор», - передает слова английского специалиста аккаунт Bayern&Germany в социальных сетях.