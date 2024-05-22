Саутгейт объяснил, почему не вызвал Дайера в сборную Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил защитника «Баварии» Эрика Дайера в заявку на чемпионат Европы – 2024.
«Эрик хорошо показал себя в «Баварии», знаю, что в Мюнхене довольны его игрой. Но мы считаем, что Дайер немного уступает тем парням, которые было выбраны. Была проведена оценка по всем параметрам, а затем сделан выбор», - передает слова английского специалиста аккаунт Bayern&Germany в социальных сетях.
На групповой стадии чемпионата Европы сборная Англии сыграет против национальных команд Словении, Дании и Сербии. Первый матч подопечные Саутгейта проведут с сербами 16 июня.
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