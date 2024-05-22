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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт объяснил, почему не вызвал Дайера в сборную Англии

22 Мая 2024 • 09:11 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил защитника «Баварии» Эрика Дайера в заявку на чемпионат Европы – 2024.

«Эрик хорошо показал себя в «Баварии», знаю, что в Мюнхене довольны его игрой. Но мы считаем, что Дайер немного уступает тем парням, которые было выбраны. Была проведена оценка по всем параметрам, а затем сделан выбор», - передает слова английского специалиста аккаунт Bayern&Germany в социальных сетях.

На групповой стадии чемпионата Европы сборная Англии сыграет против национальных команд Словении, Дании и Сербии. Первый матч подопечные Саутгейта проведут с сербами 16 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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