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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Австрии огласила свою заявку на Евро-2024

21 Мая 2024 • 21:02 Комментировать

Национальная сборная Австрии огласила свою заявку на грядущий чемпионат Европы по футболу. В неё вошли 29 игроков.

Особенно отметим в заявке таких персон как Марселя Забитцера, полузащитника дортмундской «Боруссии», Конрада Лаймера, игрока полузащиты «Баварии», а также опытного форварда миланского «Интера» Марко Арнаутовича. Полный список футболистов размещён на официальном сайте Австрийского футбольного союза.

Напомним, что австрийцам на футбольном первенстве предстоит сыграть в очень непростой группе D. Оппонентами команды станут сборные Нидерландов, Франции и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии
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