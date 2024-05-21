Сборная Австрии огласила свою заявку на Евро-2024

Национальная сборная Австрии огласила свою заявку на грядущий чемпионат Европы по футболу. В неё вошли 29 игроков.

Особенно отметим в заявке таких персон как Марселя Забитцера, полузащитника дортмундской «Боруссии», Конрада Лаймера, игрока полузащиты «Баварии», а также опытного форварда миланского «Интера» Марко Арнаутовича. Полный список футболистов размещён на официальном сайте Австрийского футбольного союза.

Напомним, что австрийцам на футбольном первенстве предстоит сыграть в очень непростой группе D. Оппонентами команды станут сборные Нидерландов, Франции и Польши.