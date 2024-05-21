Рэшфорд высказался после невызова в сборную Англии на Евро-2024

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не выступит на чемпионате Европы – 2024. После откровенно слабого сезона Рэшфорд не попал даже в расширенный состав сборной Англии из 33 игроков.

В социальных сетях Рэшфорд сделал репост публикации с расширенным составом национальной команды. Всё это 26-летний форвард сопроводил текстом.

«Желаю Гарету [Саутгейту] и ребятам успешно выступить на предстоящем турнире», - написал Рэшфорд.

Отметим, что на групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Англии будут команды Сербии, Дании и Словении. На прошлом континентальном форуме англичане дошли до финала, где проиграли Италии по пенальти.

Саутгейт объяснил, почему Рэшфорд и Хендерсон не сыграют на Евро-2024