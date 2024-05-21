Фанаты обрушились с критикой на Саутгейта из-за вызова Грилиша в сборную Англии

Во вторник была обнародована расширенная заявка сборной Англии на чемпионат Европы. В ней оказался атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Портал Goal обращает внимание на тот факт, что многие фанаты в социальных сетях раскритиковали тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта за вызов Грилиша. Футболист провёл неоднозначный сезон.

«Невызов Рэшфорда – это нормально. Но что делает в заявке Грилиш? Как?» - написал один из фанатов.

«Нет вселенной, где можно было бы оправдать победу Грилиша над Рэшфордом. Меня трясёт», - поделился эмоциями другой любитель футбола.

«Каким образом Грилиш заслужил место в заявке? Он играл так, как будто всё время был с похмелья после сезона 2022/2023», - написал ещё один болельщик.

И таких комментариев достаточно.

Посмотреть на расширенный состав сборной Англии можно в нашей новости.

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