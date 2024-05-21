Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии на Евро-2024

Криштиану Роналду попал в список футболистов, вызванных в сборную Португалии на чемпионат Европы – 2024. По этому случаю 39-летний нападающий сделал публикацию в социальных сетях.

«Горжусь тем, что снова представлю Португалию на Евро. Давайте сделаем это!» - написал звёздный футболист.

Как мы уже сообщали, для Роналду это будет шестое выступление на чемпионате Европы. Криштиану два раза выступал в финалах турнира – в 2004 (поражение от Греции) и 2016 (победа над Францией) годах. Кстати, в финале Евро-2016 Роналду уже в первом тайме заменили из-за полученной травмы.

На клубном уровне Роналду представляет «Аль-Наср».

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