Саутгейт объяснил вызов в сборную Шоу – защитник не играл с февраля

Защитник Люк Шоу из-за травмы не выходил на поле с середины февраля. Тем не менее, футболист попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Он очень скучал по футболу. Тот факт, что он был нашим первым выбором на эту позицию, означает, что мы даём ему немного больше времени, чем могли бы. Я должен сказать, что у него большие шансы [быть в форме к Евро]», - сказал Саутгейт журналистам.

Увидеть весь расширенный состав сборной Англии из 33 футболистов можно в нашей новости.

Добавим, что Евро-2024 стартует 14 июня.