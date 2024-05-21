Саутгейт объяснил, почему Рэшфорд и Хендерсон не сыграют на Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отсутствии в расширенной заявке команды нападающего Маркуса Рэшфорда и полузащитника Джордана Хендерсона.

«Отсутствие Рэшфорда? Мы считаем, что по сравнению с Маркусом другие футболисты лучше провели этот сезон», - сказал Саутгейт журналистам.

«Что касается Хендерсона, то определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Джордан не смог вернуться к своей лучшей интенсивности», - отметил тренер.

Ознакомиться с расширенным составом сборной Англии на июнь можно в нашей новости.