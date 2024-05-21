Сборная Англии объявила расширенный состав перед Евро-2024

Сборная Англии объявила состав команды на ближайший сбор. В него попали 33 футболиста. Впоследствии состав будет сокращён, ведь на чемпионат Европы можно будет заявить не более 26 игроков. Состав «трёх львов» выглядит так:

Дин Хендерсон, Пикфорд, Ремсдейл, Траффорд – Брэнтуэйт, Данк, Гомес, Гехи, Конца, Магуайр, Куанса, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер – Александер-Арнольд, Галлахер, Джонс, Майну, Райс, Уортон – Беллингем, Боуэн, Эзе, Фоден, Гордон, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Палмер, Сака, Тони, Уоткинс.

Как видим, в расширенный состав не попали Маркус Рэшфорд, Джордан Хендерсон и некоторые другие игроки.