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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии объявила расширенный состав перед Евро-2024

21 Мая 2024 • 16:24 Комментировать

Сборная Англии объявила состав команды на ближайший сбор. В него попали 33 футболиста. Впоследствии состав будет сокращён, ведь на чемпионат Европы можно будет заявить не более 26 игроков. Состав «трёх львов» выглядит так:

Дин Хендерсон, Пикфорд, Ремсдейл, Траффорд – Брэнтуэйт, Данк, Гомес, Гехи, Конца, Магуайр, Куанса, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер – Александер-Арнольд, Галлахер, Джонс, Майну, Райс, Уортон – Беллингем, Боуэн, Эзе, Фоден, Гордон, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Палмер, Сака, Тони, Уоткинс.

Как видим, в расширенный состав не попали Маркус Рэшфорд, Джордан Хендерсон и некоторые другие игроки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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