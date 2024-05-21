Роналду выступит на Евро в шестой раз в карьере

Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат Европы - 2024. Для 39-летнего португальца это будет шестой континентальный форум в карьере. Лучший результат Португалия с Роналду показала в 2016 году, когда выиграла турнир. В том финале против Франции Криштиану, кстати говоря, был рано заменён из-за травмы.

Всего на чемпионатах Европы Роналду провёл 25 матчей, в которых забил 14 голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Если же говорить ещё и о чемпионатах мира, то Евро-2024 станет для Роналду 11-м крупным турниром.

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в Германии.