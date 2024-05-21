Линекер назвал игрока, который должен играть в основе сборной Англии

Известный в прошлом футболист Гари Линекер советует главному тренеру сборной Англии Гарета Саутгейту выпускать Фила Фодена в основном составе на Евро-2024.

«Фоден должен играть, он игрок мирового класса. Он должен выходить в старте, вопрос лишь в том, на какой позиции. Он может играть на любом фланге, он может играть по центру как «десятка». Я бы хотел, чтобы он играл как «десятка» рядом с Джудом Беллингемом. Согласится ли с этим Саутгейт, посмотрим», - сказал Линекер в интервью William Hill.

На групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Англии будут Сербия, Дания и Словения.