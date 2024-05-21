Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на предстоящий чемпионат Европы – 2024, который пройдёт в Германии.

В числе 26 футболистов оказался 39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

На счету Роналду 206 матчей за национальную команду, 128 забитых голов и 46 результативных передач.

Предстоящий международный турнир стартует 14 июня. Финальный матч запланирован на 14 июля.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в главном поединке прошлого розыгрыша в серии послематчевых пенальти одолела национальную команду Англии.