Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку на предстоящий чемпионат Европы – 2024, который пройдёт в Германии.
В числе 26 футболистов оказался 39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
На счету Роналду 206 матчей за национальную команду, 128 забитых голов и 46 результативных передач.
Предстоящий международный турнир стартует 14 июня. Финальный матч запланирован на 14 июля.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в главном поединке прошлого розыгрыша в серии послематчевых пенальти одолела национальную команду Англии.
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