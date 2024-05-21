Стало известно, сыграет ли Кейн на чемпионате Европы

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн проходит лечение из-за проблем со спиной. Из-за этого возникли опасения, что бомбардир может пропустить грядущий чемпионат Европы – 2024.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, участию 30-летнего англичанина в турнире ничего не угрожает. Кейн успеет восстановиться и выступить на престижных соревнованиях.

По итогам сезона-2023/2024 Гарри провел 45 поединков. Форвард записал на свой счет 44 забитых мяча и 12 голевых передач.

Первый поединок на Евро-2024 сборная Англии сыграет с Сербией 16 июня.