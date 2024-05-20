38-летний Модрич – в заявке сборной Хорватии на Евро-2024

Сборная Хорватии озвучила заявку на чемпионат Европы – 2024. В список попал 38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич. Полностью заявочный лист «шашечных» выглядит таким образом:

Ливакович, Ивушич, Лаврович – Вида, Юранович, Гвардиол, Соса, Станишич, Шутало, Эрлич, Погранчич – Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич, Влашич, Майер, Иванушец, Шучич, Батурина – Перишич, Крамарич, Петкович, Пьяца, Будимир, Пашалич.

Ещё девять игроков попали в резервный список. Они могут быть вызваны в случае изменений в заявке.

Соперниками сборной Хорватии на групповой стадии чемпионата Европы будут Испания, Албания и Италия.