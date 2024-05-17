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Чемпионат Европы по футболу 2024

Терзич: «Хуммельс был разочарован из-за решения не брать его на Евро-2024»

17 Мая 2024 • 23:11 Комментировать

Наставник \«Боруссии» Эдин Терзич рассказал о реакции 35-летнего центрального защитника «шмелей» Матса Хуммельса на решение наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана не включать его в заявку на Евро-2024.

«Я почувствовал, что это решение повлияло на Матса. После его обсуждения [с Нагельсманом] он был очень разочарован. Матс сказал мне, что теперь мы должны сделать всё возможное для того, чтобы достичь нашей большой цели — победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Терзича Reuters.

Напомним, ранее сборная Германии опубликовала заявку на чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Матс Хуммельс
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