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Чемпионат Европы по футболу 2024

Иско пропустит чемпионат Европы — известна причина

17 Мая 2024 • 16:34 Комментировать

Атакующий хавбек «Бетиса» Иско не сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Германии. Об этом сообщает Diario AS.

В минувшем матче 36-го тура испанской Ла Лиги полузащитник получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги, по этой причине он простит Евро-2024.

Напомним, в апреле Иско был признан лучшим игроком чемпионата Испании. Стоит отметить, что ранее хавбек попал в расширенный список национальной команды для участия в Евро.

В текущем сезоне Иско появился на поле в 36 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и сделал семь ассистов.

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