Дешам рассказал, почему вызвал Канте на Евро-2024

Дидье Дешам, наставник сборной Франции, рассказал о своём решении вызвать в национальную команду полузащитника Н’Голо Канте для участия на чемпионате Европы-2024.

- Канте мало играл в прошлом сезоне из-за травм. Сейчас он провёл полноценный сезон, хоть и не в европейском клубе. Но у него хорошие физические кондиции. У него большой опыт и он поможет нам на Евро, - цитирует специалиста RMC Sport.

Канте, выступающий сейчас за «Аль-Иттихад», в последний раз играл за национальную сборную в июне 2022 года.

Сборная Франции на Евро-2024 сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.