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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам рассказал, почему вызвал Канте на Евро-2024

16 Мая 2024 • 23:18 Комментировать

Дидье Дешам, наставник сборной Франции, рассказал о своём решении вызвать в национальную команду полузащитника Н’Голо Канте для участия на чемпионате Европы-2024.

- Канте мало играл в прошлом сезоне из-за травм. Сейчас он провёл полноценный сезон, хоть и не в европейском клубе. Но у него хорошие физические кондиции. У него большой опыт и он поможет нам на Евро, - цитирует специалиста RMC Sport.

Канте, выступающий сейчас за «Аль-Иттихад», в последний раз играл за национальную сборную в июне 2022 года.

Сборная Франции на Евро-2024 сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.

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Сегодня, 16 Мая
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