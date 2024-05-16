Национальная сборная Франции, один из фаворитов грядущего чемпионата Европы по футболу в Германии опубликовала свою заявку на турнир.

Вратари: Ареола, Меньян, Самба;

Защитники: Кунде, Клосс, Павар, Ибраима Конате, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Юссуф Фофана, Рабьо, Заир-Эмери, Тчуамени, Гризманн, Канте;

Нападающие: Баркола, Усмае Дембеле, Коман, Жиру, Коло Муани, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Напомним, что на грядущем Евро французы попали в группу D. В квартете с «трёхцветными» сыграют сборные Нидерландов, Польши и Австрии. Первый матч на турнире Франция проведёт 17 июня против сборной Австрии.