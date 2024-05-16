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Нагельсманн пошутил, что купил судью в Лиге чемпионов – в России уже собирали бы комитет по этике

16 Мая 2024 • 20:50 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн в ходе пресс-конференции решил пошутить. Поводом стали жалобы Томаса Мюллера на действия судьи в спорном эпизоде недавнего матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1).

«Мюллер жаловался на судейство. Я сказал ему, что заплатил судье, чтобы он [Мюллер] пораньше приехал в сборную Германии. Томас спросил, платила ли деньги «Бавария» за свой вылет, а я ответил, что нет, это были мои личные деньги. Конечно, это была просто шутка», - сказал Нагельсманн.

Как тут не вспомнить, что недавно о деньгах пошутил футболист «Рубина» Руслан Безруков. Теперь слова игрока рассмотрит комитет РФС по этике.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн Руслан Безруков ещё теги
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Сегодня, 16 Мая
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