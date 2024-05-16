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Чемпионат Европы по футболу 2024

Защитник «Реала» может войти в штаб Рангника в сборной Австрии на Евро — 2024

16 Мая 2024 • 19:54 Комментировать

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник позвал игрока обороны «Реала» Давида Алабу в штаб национальной команды на чемпионате Европы-2024. Об этом сообщает Relevo.

Футболист в декабре получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенёс операцию.

При этом Давид очень рад и благодарен Рангнику за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на турнире в Германии. 

Австрийцы в группе D сыграют против команд Франции, Польши и Нидерландов. Алаба является капитаном сборной. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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