Защитник «Реала» может войти в штаб Рангника в сборной Австрии на Евро — 2024

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник позвал игрока обороны «Реала» Давида Алабу в штаб национальной команды на чемпионате Европы-2024. Об этом сообщает Relevo.

Футболист в декабре получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенёс операцию.

При этом Давид очень рад и благодарен Рангнику за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на турнире в Германии.

Австрийцы в группе D сыграют против команд Франции, Польши и Нидерландов. Алаба является капитаном сборной. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.