Нагельсманн: «Когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о форме своего подопечного Тони Крооса.

«Когда вы обнимаете Тони Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы», — заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник «Реала» Кроос провёл за «сливочных» 46 матчей, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Напомним, ближайшим летом в Германии состоится чемпионат Европы. Этот турнир пройдёт в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем европейского первенства является сборная Италии.