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Чемпионат Европы по футболу 2024

Два известных футболиста сборной Германии не сыграют на Евро-2024

16 Мая 2024 • 10:57 Комментировать

Тренерский штаб сборной Германии занимается формированием заявки на финальную часть домашнего чемпионата Европы – 2024.

Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, в окончательный список «бундестим» не попадут нападающий лондонского «Тоттенхэма» Тимо Вернер и защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. Сборная Германии сыграет в квартете А с национальными командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии. Действующим чемпионом Европы является Италия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тимо Вернер Никлас Зюле ещё теги
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