Два известных футболиста сборной Германии не сыграют на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Германии занимается формированием заявки на финальную часть домашнего чемпионата Европы – 2024.

Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, в окончательный список «бундестим» не попадут нападающий лондонского «Тоттенхэма» Тимо Вернер и защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. Сборная Германии сыграет в квартете А с национальными командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии. Действующим чемпионом Европы является Италия.