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Чемпионат Европы по футболу 2024

34-летний Мюллер выступит за Германию на домашнем Евро

15 Мая 2024 • 15:09 Комментировать

Сборная Германии постепенно озвучивает имена футболистов, которых Юлиан Нагельсманн решил вызвать на домашний чемпионат Европы. В среду опытный нападающий Томас Мюллер опубликовал в социальных сетях видео в футболе Бундестим. 34-летний футболист дал понять, что выступит на континентальном футбольном форуме.

Отметим, что в 2014 году Мюллер выигрывал в составе сборной Германии чемпионат мира. Что касается чемпионатов Европы, то Мюллер с Бундестим дважды брал бронзу – в 2012 и 2016 годах.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Германии будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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Бавария Сборная Германии Томас Мюллер ещё теги
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