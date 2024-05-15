34-летний Мюллер выступит за Германию на домашнем Евро

Сборная Германии постепенно озвучивает имена футболистов, которых Юлиан Нагельсманн решил вызвать на домашний чемпионат Европы. В среду опытный нападающий Томас Мюллер опубликовал в социальных сетях видео в футболе Бундестим. 34-летний футболист дал понять, что выступит на континентальном футбольном форуме.

Отметим, что в 2014 году Мюллер выигрывал в составе сборной Германии чемпионат мира. Что касается чемпионатов Европы, то Мюллер с Бундестим дважды брал бронзу – в 2012 и 2016 годах.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Германии будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.