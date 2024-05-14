Буффон назвал главного фаворита Евро-2024

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего чемпионата Европы.

— Абсолютным фаворитом является сборная Франции. Италия? Команда делает ставку на красивый футбол, — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в десяти различных городах Германии. Открытие турнира запланировано на 14 июня, а главный матч состоится 14 июля.

Напомним, действующим победителем является сборная Италии, которая в финале прошлого розыгрыша в серии пенальти одолела национальную команду Англии. Бронза досталась Испании и Дании.