Национальная сборная Венгрии опубликовала первой из 24 стран-участниц опубликовала заявку на чемпионат Европы по футболу 2024. Он стартует в Германии 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии.

Полный список всех 26 игроков опубликован на официальном сайте Венгерской федерации футбола. В него вошли такие имена как Пётр Гулачи (голкипер «РБ Лейпциг»), защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан, молодой талант «Борнмута» Милош Керкез, игрок полузащиты «Ливерпуля», пожалуй, самое известное имя в этом списке – Доминик Собослаи.

Напомним, что на Евро венгры сыграют в группе А с хозяйкой турнира, сборной Германии, а также командами Шотландии и Швейцарии.