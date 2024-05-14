Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​В УЕФА сделали важное объявление по поводу работы судей на Евро-2024

14 Мая 2024 • 17:35 Комментировать

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти написал открытое письмо за месяц до старта чемпионата Европы. В нём отмечается сложность работы арбитров – они принимают около 200-250 решений за матч. УЕФА открыт к объяснениям ключевых решений, но когда вокруг судьи собираются 22 игрока, конструктивный диалог невозможен. По этой причине УЕФА призывает команды обеспечить на Евро-2024 такой принцип: разговаривать с арбитром может только капитан или, если капитаном является вратарь, один из полевых игроков. Капитанам рефери будут объяснять решения.

Если другой игрок, не капитан, подойдёт к судье с признаками неуважения или несогласия, то такой футболист получит жёлтую карточку, говорится в письме Розетти.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Роберто Розетти евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» «Реал» сделал предложение Кроосу Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
17:35 · Чемпионат Европы 2024
​В УЕФА сделали важное объявление по поводу работы судей на Евро-2024
15:50 · Россия. Премьер-лига
Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро слухи
13:02 · Чемпионат Европы 2024
Жиру раскрыл свою мечту в сборной Франции
13 Мая
21:02 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте намекнул на приглашение Иско в сборную Испании 1
19:42 · Германия. Бундеслига
Мусиала вернулся к лёгким тренировкам и готов к подготовке к Евро
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Горецка: «Сыграть на Евро в Германии — это моя большая мечта»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии Саутгейт ответил на слухи о «Манчестер Юнайтед»
10 Мая
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Марциняка не допустят к работе на матче открытия Евро из-за судейской ошибки слухи
19:25 · Германия. Бундеслига
Гнабри не сыграет за Германию на домашнем Евро-2024
02:14 · Германия. Бундеслига
Гнабри может пропустить Евро-2024
08 Мая
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью назвал свою ошибку в тренерской карьере
07 Мая
17:16 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско – седьмой: Названы лучшие тренеры сборных, вышедших на Евро-2024
15:34 · Испания. Ла Лига
Кроос склоняется к завершению карьеры после Евро-2024 слухи
06 Мая
19:38 · Германия. Бундеслига
Коман начал бегать – вингер надеется сыграть за Францию на Евро-2024
05 Мая
17:24 · Чемпионат Европы 2024
Назван главный фаворит Евро-2024
Все новости