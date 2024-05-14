​В УЕФА сделали важное объявление по поводу работы судей на Евро-2024

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти написал открытое письмо за месяц до старта чемпионата Европы. В нём отмечается сложность работы арбитров – они принимают около 200-250 решений за матч. УЕФА открыт к объяснениям ключевых решений, но когда вокруг судьи собираются 22 игрока, конструктивный диалог невозможен. По этой причине УЕФА призывает команды обеспечить на Евро-2024 такой принцип: разговаривать с арбитром может только капитан или, если капитаном является вратарь, один из полевых игроков. Капитанам рефери будут объяснять решения.

Если другой игрок, не капитан, подойдёт к судье с признаками неуважения или несогласия, то такой футболист получит жёлтую карточку, говорится в письме Розетти.