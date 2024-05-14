Жиру раскрыл свою мечту в сборной Франции

Форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своей ближайшей цели в футболе.
«Есть ли у меня сейчас мечта? Возможно, это победа на Евро-2024. Это будет мой последний турнир в сборной Франции. Завершить на высшем уровне в составе «Милана» и сборной Франции для меня самое оптимальное решение», - передает слова нападающего Milan News.
Напомним, что чемпионат Европы состоится в Германии в июне-июле нынешнего года. Сборная Франции попала в квартет D, где соперниками «трёхцветных» будут Нидерланды, Австрия и Польша. Первый матч французы проведут с австрийцами 17 июня.
Бан пользователя