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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жиру раскрыл свою мечту в сборной Франции

14 Мая 2024 • 13:02 Комментировать

Форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своей ближайшей цели в футболе.

«Есть ли у меня сейчас мечта? Возможно, это победа на Евро-2024. Это будет мой последний турнир в сборной Франции. Завершить на высшем уровне в составе «Милана» и сборной Франции для меня самое оптимальное решение», - передает слова нападающего Milan News.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в Германии в июне-июле нынешнего года. Сборная Франции попала в квартет D, где соперниками «трёхцветных» будут Нидерланды, Австрия и Польша. Первый матч французы проведут с австрийцами 17 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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